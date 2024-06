L'Inter e Josep Martinez sono pronti a unirsi l'uno all'altro. Il portiere spagnolo, in arrivo dal Genoa per 13,5 milioni di euro come parte fissa e altri 2 di bonus, sosterrà le visite mediche nella giornata di martedì. Questo quanto filtra dal club nerazzurro, contrariamente a quanto circolato nelle ultime ore. Dopo l'iter delle visite arriverà il momento delle firme e dell'ufficialità.

