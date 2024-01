Inizia ufficialmente l'avventura dell'Inter in Arabia Saudita, dove la squadra di Simone Inzaghi affronterà venerdì prossimo la Lazio di Maurizio Sarri per la semifinale di Supercoppa. La squadra meneghina è approdata da poco in terra araba, dove ha ricevuto il benvenuto dei padroni di casa come mostra il club stesso attraverso le immagini pubblicate sui social. "Che l'avventura abbia inizio" si legge in uno dei Tweet pubblicati dall'Inter, dove si nota come i giocatori nerazzurri abbiano ricevuto un omaggio floreale al loro ingresso nell'albergo.

