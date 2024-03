Non potevamo mancare gli auguri di compleanno all'Inter da parte di Javier Zanetti, una vita in nerazzurro, oggi vice presidente del club dopo esserne stato capitano: "Infinito amore, eterna squadra mia. Buon compleanno, Inter", ha scritto Pupi su Instagram nel giorno in cui la Beneamata compie 116 anni.

