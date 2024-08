Manca ormai pochissimo all'inizio del campionato e alla sfida di Marassi tra Genoa e Inter. Sfida che per la squadra nerazzurra assume un significato ancor più particolare perché sarà la prima partita ufficiale per i nerazzurri con la maglia con due stelle sul petto. E sul profilo Twitter c'è la celebrazione di questo momento speciale: "Prima volta in Serie A per te", con foto della divisa da trasferta che sarà impiegata a Marassi.

