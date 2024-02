Tutto facile per l'Atletico Madrid, che passeggia sul Las Palmas nella gara de La Liga andata in scena al Metropolitano a tre giorni dall'incrocio con l'Inter in Champions League. I colchoneros fanno anche meglio dei nerazzurri battendo gli avversari di turno 5-0, con la pratica già liquidata nei primi 20', grazie alla doppietta di Marcos Llorente, schierato in attacco al posto di Antoine Griezemann, a riposo per 90'. Nella ripresa un altro bis di Angel Correa allarga ulteriormente il margine, prima del punto del pokerissimo di Memphis Depay che consente all'Atleti di tornare alla vittoria dopo due ko di fila e di arrivare a San Siro con l'umore alto.

