L'Atletico Madrid manda un chiaro messaggio alle squadre italiane interessate ad Alvaro Morata, ovvero Inter, Juventus, Roma e Milan. Diego Simeone, come ufficializzato dallo stesso club spagnolo, ha infatti inserito anche il nome dell'ex Real Madrid nella lista dei convocati per la tournée in Corea del Sud. L'Atleti, come rimbalza ormai da diversi giorni, non sembra disposto ad abbassare la richiesta dai 21 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria.

️ ¡Última llamada para los pasajeros con destino #AtletiSummerTour! ✅ pic.twitter.com/MR58JSqDEh — Atlético de Madrid (@Atleti) July 24, 2023

