Dopo le pungenti dichiarazioni della scorsa settimana (RILEGGI QUI), 'Le Iene' si preparano a mandare in onda altre parole dell'arbitro che, in via anonima, ha parlato di alcune gravi anomalie nel sistema arbitrale in Italia. Nella puntata che andrà in onda domani sera su Italia 1 il direttore di gara tornerà a parlare "aggiungendo nuovi dettagli e fornendo un resoconto della riunione organizzata da Gianluca Rocchi con tutta la squadra arbitrale - si legge su SportMediaset -.

E ancora, le testimonianze di altri tre regolatori di gara che raccontano delle denunce fatte, sia sull’operato che sul loro contratto di lavoro".