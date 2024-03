Non una finestra FIFA indimenticabile per l'Albania di Sylvinho che, dopo essere stata travolta 3-0 dal Cile al Tardini di Parma, ha perso anche la seconda amichevole pre-Euro 2024 in casa della Svezia. Uno a zero il risultato finale alla Friends Arena di Solna per effetto del gol segnato da Nillson al minuto 62. Al di là del risultato negativo, Kristjan Asllani può trovare un motivo per sorridere: l'interista, infatti, ha giocato l'intera partita, proprio come gli era successo contro la Roja.

