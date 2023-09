L'entusiasmo in casa Inter è ancora alle stelle dopo il 5-1 rifilato al Milan nel derby di sabato, ma è tempo ora di pensare alla Champions League. Oggi è la vigilia di Real Sociedad-Inter, match valido per la prima giornata della fase a gironi. Cosa dobbiamo aspettarci dal cammino europeo dell'Inter dopo la finale persa di Istanbul contro il Manchester City di Guardiola? Di seguito il video (clicca qui per vedere da app). ABBONATI al canale Youtube per partecipare alle nostre trasmissioni (CLICCA QUI).