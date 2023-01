"Qual è il club italiano che si è mosso meglio?". È una delle domande poste dalla stampa a Rafaela Pimenta, agente tra gli altri di Denzel Dumfries, intercettata all'Hilton Rome Airport in uno degli ultimi due giorni di mercato: "Dipende come la vedi - risponde il procuratore, come raccolto da TMW -. Il Sassuolo a esempio, in questo senso, sta facendo un lavoro bellissimo, lavorando sui giovani. L'Inter fa alla grande: quando vai in giro, a livello internazionale, tutti hanno paura del club nerazzurro, che non svende. L'Inter fa il suo prezzo se uno può pagare bene, sanno quello che vale un giocatore".