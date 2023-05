Intervistato da Sportialia.com, Manuel Ramon Sierra, agente del difensore del Bayer Leverkusen Piero Hincapié, conferma che il suo assistito è nel mirino di diversi club anche in Italia: "C'è molto interesse per Piero, da molti paesi diversi; anche dall'Italia. C'è anche l'Inter? Molti club stanno chiedendo informazioni sulla sua situazione”.

