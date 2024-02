Ospite di 'Goedemorgen Eredivisie', Ronald Koeman, ct della Nazionale olandese, ha ribadito per l'ennesima volta la centralità di Denzel Dumfries nell'economia del gioco degli Orange: "Con il suo contributo, come gioca a calcio, per quello che fa, è semplicemente un giocatore importante per la nazionale olandese - ha spiegato Rambo -. Con l'Inter ha giocato poco nelle ultime partite, non so se questo fatto abbia a che fare con il prolungamento del contratto, ma valuteremo la cosa".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!