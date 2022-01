Kjaer: “Eriksen non è un collega, è un amico. Se sta bene sto bene anche io”

Il difensore del Milan al Guardian: "Certe esperienze le porti con te per sempre, questo mi aiuta a giocare meglio"

Intervistato dal Guardian, il difensore del Milan Simon Kjaer è tornato a rivivere la drammatica giornata di Copenaghen e del malore di Christian Eriksen. Il capitano della Nazionale danese racconta quei minuti di angoscia: "La mia reazione è stata impulsiva, così come quella di tutti gli altri. Quello che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto come una squadra. Eriksen era un nostro amico: non un collega, ma un amico. Questo ha reso tutto molto più intenso. L’unico nostro obiettivo era la salute di Christian".