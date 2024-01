Arriva dall'Inghilterra un'indiscrezione sul passaggio di André Onana al Manchester United dall'Inter di quest'estate. La rivela l'ex scout di Everton e Aston Villa Bryan King al podcast Inside Track, spiegando come l'offerta dei Red Devils sia stata inaspettata e clamorosa per la stessa Inter che era pronta ad accontentarsi di una cifra molto più bassa di quella incassata: "Un mio amico conosce il direttore sportivo dell'Inter. E mi ha svelato che il club nerazzurro era pronto a cedere Onana per circa sette milioni di euro. Ma all'improvviso arriva questa mail dello United con un'offerta di 50 milioni di euro. Inutile dire che alla controparte non sia stato chiesto di modificare la proposta".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!