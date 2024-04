Nel post partita di Juventus-Fiorentina, Massimiliano Allegri si è concesso ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria di corto muso contro la squadra viola e tracciare un bilancio generale della stagione. "Noi lavoriamo tutti i giorni per migliorare, poi ci sono i momenti. Nel secondo tempo è andata bene, nel primo ci è andato male su altre. Alla fine abbiamo rischiato di pareggiare, ma ai ragazzi non posso rimproverare niente. Stiamo facendo un buon campionato, stiamo facendo di tutto per cercare di migliorare - le sue parole -. Una Juve non costante nell'arco dei 90 minuti? Perché nel calcio ci sono due squadre che scendono in campo, alla fine è un gioco semplice. Anche noi vogliamo tenere la palla 90 minuti, sarebbe molto bene ma è molto fantasioso. Conosciamo i nostri limiti e lavoriamo per migliorare. Cerchiamo di giocare nell'area avversaria per l'intera partita, poi ci sono però anche gli avversari".

"Noi abbiamo fatto 62 punti e sono quelli che ci meritiamo - ha aggiunto Allegri -. La Juve sta facendo un percorso dove ci sono tanti ragazzi giovani che stanno giocando, potevamo gestire meglio la palla nel finale ma una cosa che la gestisce uno di 30 anni che uno di 18. Io alleno questi ragazzi straordinari per arrivare all'obiettivo Champions, bisogna rimanere tranquilli dopo un brutto periodo subendo un contraccolpo quando ci siamo allontanati dall'Inter. Magari abbiamo fatto troppi punti prima e pochi dopo, bisogna lavorare e i ragazzi nelle ultime partite hanno fatto due belle vittorie".