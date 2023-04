Altro stop per la Juventus, che esce sconfitta dal Mapei Stadium per mano del Sassuolo a pochi giorni dal pronunciamento del Collegio di Garanzia del CONI sulla penalizzazione di 15 punti che grava sui bianconeri. Massimiliano Allegri, tecnico juventino, ai microfoni di DAZN nel dopopartita preferisce pensare all'occasione sciupata quest'oggi: "Le mie sensazioni contano ben poco, stasera ho detto ai ragazzi che era un passaggio importante per il campionato; la partita doveva servire per mettere le milanesi a meno undici e meno nove. Non ci siamo riusciti, questo è un passaggio in avanti che va fatto perché se non riusciremo mai a tornare competitivi; dico sempre che ci sono partite che se sei della Juventus non devi giocare ma vincere".