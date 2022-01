Juve, Arrivabene: “Rinnovo Dybala? A febbraio parleremo con tutti quanti”

L'a.d. bianconero: "La mancata esultanza? Mi è stato detto dopo di questo episodio, ma io non sto a commentare le reazioni dei giocatori"

Stefano Bertocchi

La situazione di Paulo Dybala continua a tenere banco in casa Juventus. Incalzato da SportMediaset prima della sfida contro la Sampdoria di Coppa Italia, Maurizio Arrivabene parte dalla mancata esultanza della Joya dopo il gol nell'ultimo match di campionato: "In quel momento ho visto una grande azione della Juve condotta da Arthur, seguita da un assist di Kean e dalla rete di Dybala, quindi stavo esultando - dribbla l'a.d. bianconero -. Mi è stato detto dopo di questo episodio, ma io non sto a commentare le reazioni dei giocatori".

C'è volontà da una parte e dall'altra di andare avanti?

"Io sono andato al sodo in un'altra intervista e ho detto che ne avremo parlato a febbraio. Non c'è solo Dybala, abbiamo altri rinnovi come quelli di Cuadrado, Perin, Bernardeschi e De Sciglio. È giusto parlare di tutti quanti. A febbraio ci prenderemo il nostro tempo per parlare con tutti, compreso Dybala".

C'è il timore che in queste settimane possa inserirsi qualche club per prendere a zero uno di questi giocatori?

"Non penso, sono giocatori con i quali abbiamo un ottimo rapporto e sono molto legati alla Juventus. Ci siamo parlati e ci siamo dati appuntamento a febbraio. Con calma faremo quello che dovremo fare".