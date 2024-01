Anche dopo aver guidato la Juventus al primo posto in classifica, seppur provvisorio in attesa del recupero dell'Inter, Massimiliano Allegri sceglie di tenere il profilo basso alla vigilia della gara con l'Empoli: "Abbiamo lavorato bene sui nostri limiti, stiamo bene fisicamente e mentalmente - le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa -. Domani ci aspetta una partita da vincere. Nicola si è presentato sulla panchina dell'Empoli con una vittoria contro il Monza, rischiando poco e niente e segnando tre gol. Dovremo avere grande rispetto dell'Empoli, sapendo che sarà complicata come tutte le altre".

Come sta Chiesa?

"Non è disponibile, è stato una settimana fermo. Ormai cerchiamo di averlo a disposizione per la gara con l'Inter".

Inter-Juve.

"Sarà Inter-Juve, non uno scontro diretto. C'è il Milan che può rientrare nella lotta scudetto perché ha fatto più punti della passata stagione e ha passato il suo periodo peggiore. Ha le carte in regola per rientrare in corsa. Dobbiamo pensare a noi, a fare tre punti contro una squadra 'noiosa' come l'Empoli, Una volta giocata la gara di domani, vedremo cosa avremo fatto. L'importante è mantenere l'equilibrio, ci sono ancora tanti punti in palio".

La sfida Inter-Juve sembra un po' una partita di tennis: chi assomiglia più a Sinner e chi a Djokovic?

"Difficile dirlo, la cosa bella è anche il calendario che ti fa giocare una volta prima e una volta dopo. Tanto servono tot punti per arrivare in cima. Non è facile mantenere l'asticella alta, fare punti nella seconda parte di stagione sarà più difficile. Noi, essendo più giovani, siamo Sinner, mentre l'Inter è Djokovic. Ma poi non lo so eh, magari la prendono male perché sono permalosi".

C'è una quota scudetto aggiornata?

"Sinceramente sono in difficoltà perché è difficile prevederla con tutti questi punti. Noi non dobbiamo accontentarci, l'Inter è la favorita per vincere il campionato. Per noi essere vicini a loro deve essere un motivo d'orgoglio. L'Inter sta facendo cose straordinarie, ha vinto trofei e viene da una finale di Champions. Per noi è una bellissima cosa confrontarci con loro".

