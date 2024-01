Arrivato in postazione DAZN dopo il suo attaccante Dusan Vlahovic, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, commenta in primo luogo le parole del giocatore serbo tornando a ribadire la propria tesi in merito agli obiettivi della sua squadra: "La questione è essere realisti. Davanti abbiamo l'Inter che sta facendo un campionato importante, per noi conta mantenere un buon margine dal quinto posto. Ora dobbiamo recuperare e pensare alla prossima partita. Migliorare i 46 punti? Non lo so, facciamo un passo alla volta. Adesso concentriamoci sulla partita contro il Frosinone, la Coppa Italia è un obiettivo. Si cerca sempre di migliorare, poi fare più punti del girone d'andata è difficile, è accaduto poche volte. Nel nostro caso dovrebbero servire 50 punti".

Il tecnico livornese viene interpellato anche sulle polemiche successive alla sfida tra Inter e Verona: "Ho sempre detto che il VAR è una roba soggettiva, lo dico da sette anni a questa parte. Bisogna accettarlo per quello che è, l'importante è non farlo passare per oggettivo. Inutile discuterne, perché non ha senso. Facciamo il nostro lavoro, poi c'è la commissione arbitri che valuta il lavoro degli arbitri. Noi dobbiamo solo cercare di fare più punti possibile".

