Con la rete segnata alla Stella Rossa Belgrado, Lautaro Martinez ha raggiunto Julio Ricardo Cruz in una particolare statistica diventando il secondo giocatore dell'Inter a segnare in sei edizioni consecutive di Champions League. Un record che El Jardinero commenta così ai microfoni di Lazio News 24: "Mi fa piacere perché è argentino e perché è un giocatore forte che ha vinto tante competizioni, come il Mondiale e la Coppa America. È bello far parte della storia di una società, ma credo che tutti quelli che sono passati in qualsiasi club fanno parte della storia di quella squadra. Io mi sento parte della storia della Lazio, anche se ci sono stato per poco tempo. Ad esempio mi ricordo quando abbiamo vinto la Supercoppa italiana a Pechino contro l’Inter. Mi fa piacere per Lautaro perché lavora tantissimo e perché negli ultimi mesi è stato criticato. Nella vita di un attaccante capita di avere un momento no e di non riuscire a fare gol, è successo anche a me e ad altri bomber. Secondo me Lautaro può lottare per il Pallone d’Oro e mi auguro che lo possa vincere".

Cruz viene anche interpellato sul derby che gli ha suscitato più emozioni tra i tanti disputati: "È una domanda difficile. Ogni derby è a sé, perché ha la sua partita, la sua città e i suoi tifosi. La prima che mi viene in mente è Inter-Juve perché è molto sentita in Italia, anche più di Inter-Milan. È stata una partita molto importante e bella da giocare. Anche River-Boca, Ajax-Feyenoord e Bologna-Parma mi sono piaciuti, cambia soltanto il livello della storia di ogni club. Lazio-Roma è molto sentito, soprattutto per i tifosi che vivono questo derby con grande emozione".

