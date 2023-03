"La verità è che il Mondiale ha superato un po' le aspettative". L'ammissione è di Julian Alvarez, attaccante del Manchester City e stella dell'Argentina, sull'ultimo prestigioso trofeo che l'ha visto protagonista con l'Albiceleste: "Nelle qualificazioni e in tutti i tornei Lautaro aveva giocato come attaccante e stava facendo molto bene, ha segnato tanti gol - ricorda a TyC Sports -. Sapevo che sarei stato lì per aggiungere qualcosa e quando è toccato a me perché Lautaro non stava tanto bene fisicamente sapevo come aiutare la squadra".