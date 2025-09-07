Il Derby d'Italia "vale sempre e a prescindere dal momento, è la partita più sentita dai tifosi di entrambe le squadre". Parola del doppio ex Vladimir Jugovic, intervistato da La Gazzetta dello Sport a sei giorni dalla sfida di Torino tra Juventus e Inter: "Per l’Inter è l’occasione per ripartire immediatamente dopo la sconfitta contro l’Udinese. Per la Juventus è l’appuntamento ideale per trovare conferme dell’inizio di stagione positivo".

L’Inter ha scelto Chivu per il post Inzaghi: sensazioni?

"Mi fido di Marotta, che resta il miglior dirigente italiano. Difficilmente sbaglia valutazioni, sarà così anche nel caso di Chivu".

Chi deciderà il big match contro l’Inter?

"Punto su Yildiz. Il turco ha un buon feeling con il derby d’Italia...".

Juventus-Inter sarà anche la sfida tra i fratelli Thuram: il suo preferito?

"Khephren. Sono stato un centrocampista e faccio sempre il tifo per chi gioca nel mio ruolo... Ho fiducia anche in Koopmeiners: giusto dargli una nuova chance. Non ha senso comprare tanto per farlo, senza provare a valorizzare fino in fondo i giocatori che si hanno già in casa. Koop può diventare il tuttocampista ideale per Tudor".