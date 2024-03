Nonostante siano arrivate da parte di Antoine Griezmann verso Alexis Sanchez per quelle parole offensive captate dalle telecamere nel corso della lotteria dei rigori tra Atletico Madrid, in Cile l'episodio fa ancora discutere. E non mancano le critiche nei confronti dell'attaccante francese dei Colchoneros. In particolare, si scaglia contro le Petit Diable l'ex difensore della Roja Jorge Vargas, visto in Italia con la maglia del Livorno, che intervistato da Red Gol ha usato toni aspri verso il francese: "Griezmann ha torto perché non conosce la storia di Alexis. Tutti i giocatori importanti hanno sbagliato rigori. Tra i nerazzurri hanno sbagliato anche Davy Klaassen e Lautaro Martínez. Quello che dice è un peccato, lui al Barcellona ha fallito mentre Alexis è stato venduto all'Arsenal. Potrebbe essere più prudente".

Vargas non risparmia nemmeno l'allenatore dell'Atletico Madrid: "Diego Simeone è abituato a instillare questo nei giocatori dell'Atletico. Quello che è successo con Griezmann è orribile, sono colleghi. Griezmann ha fallito al Barcellona e solo all'Atlético ha giocato più o meno bene". Vargas si sofferma anche sull'impatto del Tocopillano nella partita: "Sánchez è l’unico giocatore diverso che ha l’Inter in quella zona del campo. Recupera, fa giocare i compagni... Ma una squadra che vuole un titolo internazionale non può prendere gol a tre minuti dalla fine. L'Inter doveva chiudere prima la partita, ha avuto diverse ripartenza dove ha sbagliato nell’ultimo passaggio. Per questo sono stati eliminati".

