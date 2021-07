Jonk, all. Volendam: “Stankovic come Mulattieri, la storia si ripeterà”

L'ex centrocampista dell'Inter accoglie il portiere arrivato in prestito proprio dai nerazzurri

Wim Jonk, ex centrocampista dell'Inter oggi allenatore del Volendam, è pronto ad accogliere Filip Stankovic, portiere arrivato in prestito proprio dai nerazzurri. Ai microfoni di Espn, Jonk auspica che si ripeta lo stesso precedente favorevole della scorsa stagione: "È lo stesso percorso di Samuele Mulattieri, con lui è stata una bella storia. Formiamo i ragazzi in un certo modo. Siamo fiduciosi che succederà anche con lui".