Joao Mario si presenta al Benfica: “Rui Costa primo a chiamarmi. Voglio la UCL”

Parla così il nuovo giocatore biancorosso: "Il tecnico Jorge Jesus decisivo per la mia scelta. I tifosi apprezzeranno il nostro gioco"

Presentazione in casa Benfica per Joao Mario . Il centrocampista portoghese, arrivato nel club Encarnado dopo la risoluzione del contratto con l'Inter, parlando ai canali ufficiali biancorossi ha in primo luogo ringraziato tutti per l'accoglienza: "Sono stato accolto molto bene da tutti. Mi hanno fatto sentire a casa e mi sono subito adattato alla squadra e al club. Conoscevo già un po' le strutture del Benfica, ma sono rimasto molto sorpreso da Seixal, con l'organizzazione che esiste intorno la società e la prima squadra. Ringrazio tutti per come mi hanno accolto".

Joao Mario è pronto ad aiutare la squadra per il traguardo della qualificazione alla prossima Champions League: "Sono fiducioso. Per il Benfica le aspettative sono sempre alte. Abbiamo già un primo grande obiettivo, che è l'ingresso in Champions League e sono sicuro che la squadra sarà preparata. So anche quanto sia importante per il Benfica tornare a vincere il campionato". Decisivo per la sua scelta è stato l'allenatore Jorge Jesus, "colui che è riuscito a trarre il massimo dalle mie caratteristiche; una persona che ho sempre ammirato molto per la sua professionalità e per il suo lavoro. Essendo il più sincero possibile, è stato decisivo nella mia scelta di venire al Benfica. Il calcio di questa squadra si adatta molto alle mie caratteristiche, sono sicuro che i tifosi apprezzeranno il nostro calcio in questa stagione". Infine, un elogio anche per il presidente Manuel Rui Costa: "Aiuta molto avere con noi la presenza sua, dell'allenatore e del direttore sportivo Rui Pedro Braz. Tutti hanno aiutato la squadra a concentrarsi nel migliore dei modi per queste eliminatorie di Champions. Voglio dire una parola sul presidente Rui Costa che è stato il primo a contattarmi per venire al Benfica".