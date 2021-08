Joao Mario, lo Sporting porta l’Inter al Tas: vuole 30 mln di risarcimento

Il club di Lisbona si fa forte di una sentenza a favore dell'Osasuna contro il Torino per la cessione di Berenguer all'Athletic Bilbao

Lo Sporting Lisbona vuole tentarle proprio tutte per far valere le proprie ragioni contro l'Inter: la società portoghese si appresta a citare il club nerazzurro presso il Tas di Losanna per la questione legata alla presunta clausola nell'accordo tra le due società per Joao Mario, che prevedeva il diritto di prima scelta per i lusitani in caso di cessione e faceva divieto di cedere il giocatore a Porto o Benfica, dove poi è andato dopo aver risolto il contratto coi nerazzurri. Secondo il quotidiano portoghese Record, il club biancoverde intende farsi forte di un precedente.