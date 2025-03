Alireza Jahanbakhsh Jirandeh, attaccante dell'Heerenveen e della nazionale iraniana, Nazionale del quale è titolare, ha parlato del compagno di reparto nell'Iran, l'interista Mehdi Taremi. "Non dobbiamo dimenticare che i compagni di squadra di Mehdi all'Inter sono attaccanti di livello mondiale" ha detto, come riporta Hatam Sharilzadeh per l'agenzia Tasnim News, prendendo le parti del compagno, spesso oggetto di mira delle critiche,

"Inoltre, il calcio italiano è difensivo e la maggior parte degli attaccanti che ci vanno impiegano un po' di tempo per ambientarsi. La sua presenza in un club così prestigioso è un grande onore" ha poi aggiunto spiegando così il rendimento non eccelso dell'ex Porto, che a Milano sta faticando a trovare continuità. "Sono sicuro che avrà successo all'Inter perché credo nelle sue capacità tecniche. Considerando il calibro dei suoi compagni di squadra, la nuova cultura calcistica che sta vivendo e le aspettative riposte su di lui, finora ha giocato bene all'Inter. Abbiamo visto la sua prestazione impressionante nella finale di Supercoppa italiana contro il Milan, anche se purtroppo non hanno vinto quel titolo" ha chiosato.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!