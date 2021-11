Italia-Svizzera, Mancini: “Barella sta bene, credo possa essere in campo domani”

[an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]

L'interista ha completamente smaltito l'affaticamento muscolare patito nel derby di Milano: la conferma del ct azzurro

Mattia Zangari

Nicolò Barella ha completamente smaltito l'affaticamento muscolare che lo aveva costretto ad alzare bandiera bianca anzitempo nel derby di Milano di domenica sera. Un'ottima notizia per il ct della Nazionale, Roberto Mancini, che ha rassicurato sulle condizioni del centrocampista interista, con ogni probabilità in campo da titolare nel match contro la Svizzera che può consegnare il pass per Qatar 2022 agli azzurri: "Barella sta bene, ieri si è allenato e credo domani possa essere in campo", le parole del tecnico jesino.

11 novembre 2021

