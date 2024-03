Dopo una lunga attesa, torna la Nazionale italiana, impegnata questa sera e domenica prossima per il doppio impegno contro Venezuela ed Ecuador. Gli azzurri di Spalletti scendono in campo questa sera direttamente dagli USA contro i venezuelani per la prima delle due amichevoli in programma in questo mini tour statunitense.

Contro la Vinotinto il ct azzurro ha lasciato tutti gli interisti a sua disposizione a riposo, eccezion fatta per Davide Frattesi. A riposo gli altri interisti ovvero Darmian, Bastoni, Dimarco e Barella. Si ricorda l’assenza di Francesco Acerbi, tornato a Milano dopo la questione con Juan Jesus.

Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Scalvini; Cambiaso, Udogie, Locatelli, Bonaventura; Frattesi, Chiesa; Retegui.

Venezuela (4-4-2): Romo; Navarro, Angel, Osorio, Gonzalez; Savarino, Rincon, Casseres, Machis; Segovia, Rondon.

