La Nazionale azzurra è pronta a scendere in campo alle 21 per la seconda amichevole in terra americana. Dopo il Venezuela, ecco la sfida all'Ecuador. Sono state da poco diramate le scelte ufficiali del ct Luciano Spalletti. Davanti a Vicario difesa a tre con i nerazzurri Darmian e Bastoni al fianco di Mancini; Bellanova e Dimarco sono gli esterni del centrocampo governato da Barella (capitano e leader della truppa) e Jorginho. Zona grigia dedita alla fantasia per Zaniolo e Pellegrini alle spalle del riferimento avanzato Raspadori.

(3-4-2-1) Vicario; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Jorginho, Barella, Dimarco; Pellegrini, Zaniolo; Raspadori. All. Spalletti.