Simone Inzaghi è tra i tre finalisti che si giocheranno la vittoria del premio The Best FIFA Men’s Coach per l’edizione 2023 assieme a Luciano Spalletti e a Pep Guardiola. Oggi, sulla pagina FIFA.com, è stata presentata la candidatura del tecnico piacentino con una scheda che riassume le tappe attraverso le quali ha riportato la Beneamata ai vertici del calcio europeo: "Potrebbe sembrare un paradosso ma, in termini di crescita, il passo avanti più grande dell'Inter non è arrivato alzando i trofei - si legge -. Ovviamente, la sconfitta in finale di Champions League è stata una delusione amara per i fedelissimi dell'Inter, ma il semplice fatto di raggiungere la finale della competizione più prestigiosa d'Europa e portare il Manchester City vincente al fischio finale di Istanbul è stata una prova sufficiente per Inzaghi e l'Inter. del loro potenziale. La prima metà della stagione 2023-2024 ha dimostrato quanto il viaggio dell'Inter in Champions League e i due titoli della scorsa stagione abbiano migliorato la forza mentale di Inzaghi e della sua squadra. I nerazzurri sono ormai un colosso che taglia il traguardo della Serie A e continua a fare bene in Europa. Resta saldamente in corsa per lo scudetto di questa stagione e affronterà l'Atletico Madrid nella fase a eliminazione diretta di Champions League".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!