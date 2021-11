Inzaghi: “Sono in un grandissimo club, c’è stato subito feeling con l’ambiente”

Il tecnico nerazzurro a UEFA.com: "I tifosi sono la nostra arma in più perché ci sostengono in massa, sia a San Siro che in trasferta"

Mattia Zangari

Intervistato da UEFA.com, Simone Inzaghi parla dei suoi primi mesi di Inter con entusiasmo: "E' stata una grandissima emozione, sono in un grandissimo club - dice il tecnico nerazzurro -. Stiamo facendo il nostro cammino, c'è stato subito grande feeling con squadra, società e tifosi, che sono la nostra arma in più perché ci sostengono in massa, sia a San Siro che in trasferta. I ragazzi della Curva Nord sono trainanti".