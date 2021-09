Inzaghi: “Shakhtar, sono soddisfatto. Qualificazione? Dipenderà dallo Sheriff”

Il tecnico a Mediaset Infinity: "Zero gol in Champions? Andiamo avanti senza problemi"

Mattia Zangari

Simone Inzaghi vede il bicchiere mezzo pieno dopo il pari di Kiev contro lo Shakhtar, nella seconda gara del girone D di Champions League: "Sono soddisfatto perché abbiamo trovato una squadra di assoluto valore, che ha giocatori di grandissima qualità che noi siamo stati bravi a limitare - le parole del tecnico nerazzurro a Mediaset Infinity -. Handanovic non è stato molto impegnato, c'è il rammarico di non aver sfruttato le occasioni. Abbiamo preso una traversa e trovato un portiere in grande serata. Il rammaricò per non aver vinto c'è".

Zero gol in due partite in Europa.

"Fra la prima partita col Real e stasera (ieri sera ndr) abbiamo creato dieci occasioni nitide almeno, facendo almeno 30 tiri con una bassissima percentuale. In campionato concretizziamo, in Europa no, ma dobbiamo andar avanti senza problemi".

Ora c'è da ricaricare subito le pile.

"Questo è un tour de force, siamo alla sesta gara in 18 giorni, abbiamo fatto un lungo viaggio per venire qui. C'è l'ultimo sforzo prima della sosta con il Sassuolo e dovremo prepararci nel migliore dei modi".

Qualificazione si giocherà

"Dipenderà dal doppio confronto con lo Sheriff, vedremo come sarà la classifica prima dello scontro diretto con lo Shakhtar".