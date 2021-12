Inzaghi in conferenza: “Milan-Napoli? Guardo in casa mia, è la cosa migliore”

"La Salernitana ha la possibilità di risollevarsi, in coda la classifica è corta", ha aggiunto

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi commenta in conferenza stampa dall'Arechi la sfida vinta oggi nettamente contro la Salernitana: "Lo staff ci ha messo a disposizione un’ottima squadra, adesso dobbiamo concludere al meglio il girone d’andata sapendo che le gare saranno difficili e le insidie saranno tante".

Cos’è cambiato in sei partite?

“Io penso che la squadra non si sia abbattuta, secondo me abbiamo giocato un ottimo calcio fin dall’inizio, poi ovviamente complice la Champions abbiamo perso qualche punto e pareggiato qualche partita di troppo, continuando a lavorare nel modo giusto. Sapevamo che le avversarie potevano perdere qualche punto e abbiamo lavorato nel migliore dei modi”.

Che effetto le ha fatto vedere la Salernitana in questo stato?

“Sinceramente ho trovato uno stadio pieno, mi aspettavo meno gente e invece è stato caldissimo. Sicuramente non c’è una bella situazione di classifica, ma la graduatoria dietro è corta e la squadra può riprendersi”.

Come spera che finisca Milan-Napoli?

“Me la guarderò domani, sono due ottime squadre che si affronteranno e me la gusterò. Devo essere sincero, guardo le partite degli altri perché mi piace il calcio, ma non faccio pronostici, guardo in casa mia perché è la cosa migliore”.