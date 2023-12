La FIFA ha annunciato i finalisti dei premi The Best FIFA Women’s Coach e The Best FIFA Men’s Coach per l’edizione 2023 dei Best FIFA Football Awards. Per quel che riguarda la sezione maschile, in lizza c'è anche il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, che dovrà sfidare, manco a dirlo, Pep Guardiola, tecnico del Manchester City del Treble, e l'ex allenatore del Napoli ora ct azzurro Luciano Spalletti. I vincitori di entrambi i premi saranno rivelati durante una cerimonia a Londra lunedì 15 gennaio 2024.

