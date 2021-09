Inzaghi: “Dovevamo portare a casa almeno il pari. Occasioni? Qualche demerito dei miei”

Il tecnico dopo la sconfitta col Real: "C'è tanto rammarico"

"Il rammarico è tanto, non meritavamo questo risultato, però questo è il calcio". Intervistato dai colleghi di Mediaset Infinity, Simone Inzaghi scatta la sua personale istantanea alla gara di San Siro che ha visto l'Inter arrendersi al Real Madrid solo all'89esimo minuto dopo tante chance da gol sprecate. "Avevo chiesto una prova di coraggio e personalità, i ragazzi sono stati bravissimi; purtroppo non siamo riusciti a concretizzare, un po' per demerito nostro ma soprattutto per merito di Courtois che è stato strepitoso. Non riuscendo a vincere, avremmo dovuto portare a casa almeno il pari", aggiunge il tecnico nerazzurro.