Per Simone Inzaghi arriva un regalo speciale nel giorno del suo 48esimo compleanno. Come testimoniato da uno scatto pubblicato sui canali social del club nerazzurro, il tecnico piacentino ha ricevuto una maglia dedicata con il numero 150 per celebrare le 150 panchine con l'Inter raggiunte nell'ultima sfida contro l'Empoli. Un match che, tra l'altro, combacia anche con la 100ª vittoria della sua carriera interista.

Nella foto posano con Inzaghi anche il vice presidente Javier Zanetti, l'amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio.

