Inzaghi a SM: “Siamo in un buon momento, dobbiamo ragionare partita per partita”

L'allenatore dell'Inter: "Derby? Il nostro pensiero è solo per la partita di domani sera"

Stefano Bertocchi

Dopo la conferenza stampa pre-Sheriff, Simone Inzaghi si sofferma anche ai microfoni di SportMediaset partendo dalla chiacchierata con Ausilio e Baccin durante la scoperta dello stadio di Tiraspol: "Stavamo parlando del campo, dalle immagini non sembrava così bello - esordisce il tecnico dell'Inter -. Dovremo fare una partita importante domani sera".

Domani è un dentro o fuori?

"Sì, loro hanno fatto 6 punti nelle prime due e per noi era decisiva 15 giorni fa a San Siro e lo sarà domani sera. Sarà una partita difficilissima e dovremo affrontarla da vera Inter perché vogliamo tornare a casa con un risultato positivo".

Senti di aver trovato quell'equilibrio che cercavi?

"Penso che la squadra stia facendo bene: nelle ultime 4 abbiamo fatto tre vittorie e un pareggio, nelle ultime due non abbiamo subito reti. Siamo in un buon momento, in altri campionati con 24 punti il Borussia Dortmund, il Real Madrid e il Siviglia sono secondi a un punto. Noi abbiamo davanti due squadre che in questo momento stanno tenendo un grandissimo passo, ma noi dobbiamo guardare e ragionare partita per partita".

Sei preoccupato per un ritorno così tardi a pochi giorni dal derby?

"Senz'altro, il calendario purtroppo diceva questo. Ora dobbiamo essere bravi a non pensare a domenica: sappiamo che importanza ha per i nostri tifosi e per la società, ma adesso il nostro pensiero è solo per la partita di domani sera".

Cosa ti ha detto tuo fratello Pippo sul derby?

"Al derby non ci ho ancora pensato. Sappiamo cos'è, l'ho giocato in un'altra città, ma adesso il nostro unico pensiero è per la partita di domani sera".