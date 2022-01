Inzaghi a SM: “Sensi? Non l’ho salutato, se vuole restare me lo tengo volentieri”

Il tecnico nerazzurro: "Il campo di San Siro è un problema. Peccato per Correa, speriamo non sia grave"

Un match pazzesco, che l'Inter vede sfuggire via prima che Andrea Ranocchia lo riacciuffi al novantesimo e Stefano Sensi lo rimetta a posto mandando i nerazzurri ai quarti di finale di Coppa Italia superando un tostissimo Empoli. Questo il commento del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ai microfoni di Sport Mediaset.

"Io penso che abbiamo visto tutti queste partite di Coppa Italia, tutte tirate. Lo sapevamo di affrontare una squadra con qualità: nel primo tempo dovevamo fare qualche gol in più ma il loro portiere ha fatto parate straordinarie. Nella ripresa abbiamo perso le distanze e la lucidità, siamo andati sotto ma siamo stati bravi a recuperare. Volevamo passare il turno".

"Penso che se la sia meritata una serata così. Non ha avuto tantissimo spazio ma si è sempre allenato nel migliore dei modi. Finché ha la maglia dell'Inter lo considero alla grande; sappiamo che ci sono voci di mercato ma se vuole rimanere io lo tengo volentieri perché è un'arma a nostra disposizione. Abbiamo parlato tanto, è un ragazzo intelligente. Non l'ho salutato, finché ha la nostra maglia me lo tengo stretto".