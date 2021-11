Inzaghi a SM: “La vittoria sul Napoli ci dà tantissima benzina per il futuro”

L'allenatore dell'Inter punta lo Shakhtar dopo il primo successo in un big match: "Sentiamo che è tutto nelle nostre mani"

Dopo aver parlato in conferenza stampa, Simone Inzaghi si sofferma anche ai microfoni di SportMediaset per un’analisi di Inter-Shakhtar, gara che può essere decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League: “Sentiamo che è tutto nelle nostre mani, bisognerà recuperare energie perché quella di domenica è stata una partita dispendiosa - evidenzia l'allenatore nerazzurro -. Due o tre giocatori mi hanno chiesto il cambio: Correa, Barella e lo stesso Bastoni che ha preso un colpo alla spalla. Dzeko non era al meglio e tra oggi e domani dovrò cercare di recuperare più giocatori possibili, sapendo che De Vrij, Sanchez e Satriano non saranno disponibili".