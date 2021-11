Inzaghi a Sky: “Barella e Correa da valutare. Su Dzeko ho buone sensazioni”

Le parole del tecnico nerazzurro prima della decisiva sfida di Champions contro gli ucraini

"Quello penso che fa parte del gioco, è normale. Ho avuto delle problematiche domenica, Correa e Barella mi hanno chiesto la sostituzione, li dovrò valutare. Dzeko non era al 100%, ora ci sono buone sensazioni; non ci saranno De Vrij, Sanchez e Satriano che non è in lista. Anche Bastoni ha preso una brutta botta alla spalla, cercherò di recuperare più giocatori possibili".