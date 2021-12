Inzaghi a ITV: “Primo tempo da squadra matura. Sorteggi? Tre quasi ingiocabili”

"Oggi non posso rimproverare nulla ai ragazzi, ho visto una squadra matura", ha concluso

A Inter TV, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi analizza la larga vittoria ottenuta oggi dai nerazzurri a San Siro contro il Cagliari: "Per noi era molto importante centrare gli ottavi. Ora in campionato siamo al comando, abbiamo ricucito un bel distacco, ora dobbiamo continuare perché ogni domenica c’è sempre un’insidia. Abbiamo fatto benissimo, ma penso che adesso stiamo raccogliendo di più in termini di punti. Anche prima giocavamo bene, ora abbiamo un percorso lungo e dobbiamo continuare”.