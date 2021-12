Inzaghi a ITV: “Dumfries merita queste soddisfazioni. Ora testa a Madrid”

"Secondo me abbiamo ancora margini di crescita", ha aggiunto Inzaghi

Redazione FcInterNews

Soddisfazione per Simone Inzaghi, che oggi si è imposto con la sua Inter per 3-0 contro la Roma. A Inter TV il tecnico nerazzurro analizza così il match: "È stata una bella gara, senz’altro vincere così a Roma è molto importante. Abbiamo fatto una grande prestazione. Venire qui all’Olimpico non è mai semplice, ci siamo venuti nel migliore dei modi e abbiamo preparato un’ottima gara. Abbiamo cambiato dei giocatori, ma la squadra è stata ordinata e sapeva quello che voleva in campo”.

Dumfries?

“Io penso che è un ragazzo che sta facendo molto bene, l’ho sempre alternato con Darmian che è un altro che ha fatto un inizio di campionato molto buono. Ora non c’è Matteo e sta giocando di più Denzel, se lo merita per come si applica in allenamento”.

A che livello è arrivata questa squadra?

"Stasera abbiamo fatto un’ottima partita, non era semplice. Secondo me abbiamo ancora margini di crescita, in determinati momenti abbiamo avuto la possibilità di fare un altro gol, ma obiettivamente stasera ai ragazzi c’è solo da fare i complimenti. Da domani siamo già con la testa a Madrid, avremo un’altra partita in trasferta che sarà molto bella da giocare".