Inzaghi a ITV: “Dovevamo ammazzare la partita. Il 2-1? Han deciso di giocare…”

Le parole dell'allenatore nerazzurro alla tv di casa dopo la sconfitta di Roma

"Gli episodi condizionati? Abbiamo visto tutti... C'è molto dispiacere per il risultato, molto negativo, ma per 60 minuti avremmo meritato altro. Dovevamo essere più bravi ad ammazzare la partita con il secondo gol. Per un'ora abbiamo fatto molto bene, la migliore in trasferta fin qui. L'episodio del 2-1? Decisivo. L'arbitro non poteva fermare, loro han deciso di giocare e la sfortuna ha voluto che sia venuto il gol. Se non è un colpo alla testa, l'arbitro non può interrompere...". Così Simone Inzaghi a InterTV dopo il ko con la Lazio.