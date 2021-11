Inzaghi a InterTV: “Correa ha fatto bene, è uscito perché ha sentito un dolorino”

"Speriamo di avere tutti a disposizione al più presto", ha aggiunto Inzaghi

"Sicuramente. Quelli che hanno giocato hanno meritato di scendere in campo, sono contento delle prestazioni dei singoli e per aver regalato una vittoria importante ai nostri tifosi. Adesso testa a mercoledì, avremo un’altra gara altrettanto importante. Stiamo recuperando forze ed energie, potremmo essere anche migliori perché avevo Dzeko, Barella e Bastoni che non erano al meglio, Correa ha fatto molto bene ma ha sentito anche lui un dolorino, Sanchez e De Vrij fuori. Stanno arrivando questi momenti difficili, spero riusciremo ad avere i ragazzi a disposizione per tutte le partite”.