"Senz'altro è una partita importantissima, sarà una gara vista in tutto il mondo e ci teniamo tanto a fare questo atto al meglio. Sappiamo che giochiamo contro una squadra fortissima, dobbiamo dare il 120% per portare a casa il trofeo". Intervistato da Sport Mediaset dopo la conferenza stampa della vigilia, Simone Inzaghi inquadra così la finale di Coppa Italia contro la Juventus.

Tra Lazio e Inter, che differenze hai trovato a livello di pressioni tornando all'Olimpico?

"Noi allenatori siamo sempre sotto pressione perché dobbiamo prendere tante decisioni ogni giorno. Però domani sarà una partita bellissima in quella che è stata casa mia per 20 anni, sarà emozionante per me giocare una partita importante e in uno stadio così bello".

Hai tanti dubbi di formazione o le scelte già chiare in testa?

"Come sempre, a maggior ragione in questa partita, valuterò con calma tutte le decisioni. Abbiamo recuperato tutti eccetto Vecino che si è fermato ieri e non ci sarà. Gli altri sono disponibili, anche Bastoni ha fatto il primo giorno a pieno regime e sarà da valutare".

Ti piacerebbe allenare Dybala?

"È un grandissimo giocatore ma è della Juventus. Domani sarà un osservato speciale perché ha grande qualità".

