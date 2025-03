Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, arrivato in postazione Sky Sport, presenta così le scelte tattiche per la partita contro il Monza, passaggio che può diventare chiave per il campionato dei nerazzurri in un periodo di grande intensità a livello di calendario:

Quali sono i rischi di questa partita?

“Non sarà facile, col Monza abbiamo avuto partite difficili negli anni e così sarà anche questa sera. Ma abbiamo preparato la gara nel migliore dei modi”.

Come gestirà Martinez e Sommer?

“Con tranquillità, come abbiamo fatto con tutti gli altri. Di volta in volta vedremo il da farsi. Sappiamo di avere un ottimo portiere come Sommer ma Martinez ha fatto molto bene”.

Cosa si aspetta da Arnautovic? E quanto è difficile giocare ogni tre giorni?

“Non è semplice ma vogliamo fare sempre il massimo. Ho cambiato qualcosa rispetto a Rotterdam e farò sempre così. Arnautovic è uno dei cinque attaccanti, ha dato sempre il suo contributo e anche stasera lo farà".

