Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi analizza così ai microfoni di Sky Sport il match vinto stasera contro il Milan per 2-0 nell'andata delle semifinali di Champions League: "Abbiamo giocato benissimo, abbiamo avuto un approccio splendido. Abbiamo ottenuto un risultato importante ma sappiamo che tra sei giorni avremo un ritorno che dovremo essere bravi a interpretare come la sfida di stasera

Si può fare l'errore di pensare di essere già a Istanbul?

"Assolutamente no, abbiamo dimostrato anche col Benfica di essere bravi a non gestire ma a fare comunque la nostra partita. Dovremo farlo anche la ritorno con una squadra che conosciamo e che sicuramente vorrà il pass per la finale come noi".

Dove l'avete vinta questa partita?

"Col lavoro, col modo in cui lavora questo gruppo quotidianamente. Stoiamo lavorando nel modo giusto nonostante il calendario fitto. Siamo a 90' più recupero da un sogno che potrebbe diventare realtà".