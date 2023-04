"Abbiamo un vantaggio, ma non dovremo gestire sapendo che di fronte a noi ci sarà un avversario di valore. Come all'andata dovremo fare una gara di grande intensità per coprire il campo tutti insieme. Il Benfica è una squadra fisica e tecnica che ci creerà qualche difficoltà". Lo ha detto Simone Inzaghi, presentando in esclusiva a Sky Sport il quarto di finale di ritorno in programma domani sera a San Siro.

Siete a un passo da un traguardo storico, c'è emozione?

"Assolutamente sì, ma ci mancano ancora i 90' di domani sera che chiaramente saranno difficili. Sono convinto che tutti insieme, anche nelle difficoltà, vogliamo regalare la gioia ai nostri tifosi. Essere nelle prime 4 d'Europa non capita molto spesso".