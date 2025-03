"Serie A complicata? La testimonianza è la partita di oggi". Comincia così l'analisi di Simone Inzaghi a Rai Radio 1 dopo Inter-Udinese 2-1. "Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo segnando due gol ma potevano essere di più - ha aggiunto il tecnico nerazzurro -. Nel secondo tempo non abbiamo approcciato bene, dopo il gol di Solet non siamo più stati lucidi e abbiamo rischiato. La squadra ha fatto una partita seria".

Sommer decisivo.

"E' stato molto bravo, conosciamo le sue qualità. è stato bravissimo in tante circostanze. L'Udinese ha impensierito tanti avversari".

Fase cruciale della stagione.

"Sì, abbiamo fuori qualche giocatore e abbiamo problemi nelle rotazioni. Stasera ho fatto cinque cambi, quattro dei quali forzati. Calhanoglu veniva da due partite intere, mercoledì non ci sarà Asllani nel derby perché squalificato. Non si può ragionare sulla singola partita, già fra due giorni e mezzo avremo una semifinale di Coppa Italia".

L'espulsione l'hai presa per dare una scossa alla squadra?

"Ho sbagliato, l'adrenalina gioca brutti scherzi. Ero arrabbiato per il fallo non fischiato su Correa, ma Chiffi ha fatto bene a espellermi. A fine partita mi sono scusato, sono cose che succedono. Chiaramente poteva esserci il fischio".

